Sardegna: 7 anni e 4 mesi per il 38enne che nel 2022 travolse e uccise un bimbo a Cagliari

- 7 anni e 4 mesi di reclusione per omicidio stradale sono stati inflitti al 38enne Emilio Pozzolo, l'uomo che il 1 febbraio 2022 investì e uccise il piccolo Daniele Ulver, di soli 15 mesi, che si trovava nel passeggino spinto dalla madre sulle strisce pedonali in via Cadello, a Cagliari. Pozzolo era alla guida di uno scooter e, secondo le indagini, stava viaggiando a una velocità di circa 70 chilometri orari in un tratto stradale in cui il limite era di 50 km/h. Aveva superato le auto ferme per far passare la famiglia sulle strisce pedonali all'altezza del Parco di Monte Claro e aveva colpito in pieno il passeggino, causando la morte istantanea del piccolo Daniele. Dopo l'incidente, l'uomo fuggì, ma successivamente si costituì dopo aver consultato il suo avvocato. Nel marzo dello scorso anno, Pozzolo era stato fermato dalla Polizia Locale mentre si trovava al volante di un'auto senza patente. In seguito a ciò, è stata revocata completamente la sua autorizzazione alla guida e durante l'intera durata della pena rimarrà sospeso dai pubblici uffici. Pozzolo, difeso dagli avvocati Patrizio Rovelli e Fabrizio Rubiu, aveva inizialmente proposto un patteggiamento di quattro anni e otto mesi di reclusione, ma la procura di Cagliari aveva respinto tale richiesta. I legali dei genitori del piccolo Daniele, Francesco Atzori e Paola Spensatello, non si sono costituiti parte civile e hanno espresso critiche sulla scelta del rito abbreviato. (Rsc)