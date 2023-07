© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa notte a Garbagnate Milanese, i Carabinieri hanno arrestato per omicidio stradale un romeno 32enne che, senza patente e positivo all’alcol test, ha investito due quindicenni in bicicletta uno dei quali è morto. (Foto: Carabinieri di Milano) (Com)