Russia-Ucraina: Kuleba, Mosca minaccia la sicurezza delle navi con il nostro grano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la sua decisione di ritirarsi dall'accordo sul grano, la Russia minaccia la sicurezza delle navi che trasportano cereali ucraini. Lo ha detto il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba, ripreso dall'agenzia di stampa "Rbc Ucraina". "Questa è una chiara minaccia formulata come una dichiarazione neutrale dal punto di vista legale. Ma ciò significa che la Russia non garantisce la sicurezza di alcuna nave che cercherà di trasportare il grano ucraino", ha osservato Kuleba. Il ministro ha aggiunto che l'Ucraina intende avere consultazioni in merito con le organizzazioni marittime internazionali. "In generale, dobbiamo capire una cosa semplice: finché la Russia crederà di poter ricattare e imporre la sua volontà, questi problemi continueranno. Risolveremo questo problema, tra un mese o due ne inventeranno un altro. Pertanto, il modo migliore è sconfiggere la Federazione Russa", ha concluso Kuleba. (Kiu)