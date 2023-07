Singapore-Vietnam: ministri Esteri celebrano 50 anni di relazioni e 10 di partenariato strategico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciata del Vietnam a Singapore ha ospitato ieri sera un ricevimento per celebrare il 50mo anniversario delle relazioni diplomatiche e il decimo del partenariato strategico, alla presenza dei ministri degli Esteri dei due Paesi: il vietnamita Bui Thanh Son, in visita nella città-Stato, e il singaporiano Vivian Balakrishnan. Quest’ultimo, ospite d’onore, ha pronunciato un discorso, pubblicato dal suo ministero, in cui ha sottolineato gli “importanti traguardi” raggiunti, sottolineando soprattutto tre aspetti: “fiducia reciproca”, “priorità allo sviluppo economico” e collaborazione nell’ambito dell’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) per una regione “prospera e pacifica”. Tra i progetti economici Balakrishnan ha ricordato il primo Parco industriale Vietnam-Singapore (Vsip) situato nella provincia vietnamita di Binh Duong. Dalla sua istituzione, nel 1996, ne sono stati creati 14, che hanno attratto investimenti per 17 miliardi di dollari complessivamente. (segue) (Fim)