Singapore-Vietnam: ministri Esteri celebrano 50 anni di relazioni e 10 di partenariato strategico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Singapore è uno dei principali investitori in Vietnam, con più di 25 miliardi di dollari investiti negli ultimi tre anni. L’interscambio bilaterale ha raggiunto 31,3 miliardi di dollari singaporiani l’anno scorso. Inoltre, Balakrishnan ha ricordato gli scambi di visite tra i leader, la più recente quella del primo ministro vietnamita, Pham Minh Chinh, a febbraio, in occasione della quale è stato firmato l’accordo di partenariato economico digitale verde. La visita dovrebbe essere presto ricambiata dall’omologo singaporiano, Lee Hsien Loong. Il ministro degli Esteri di Singapore, infine, ha evidenziato lo sviluppo di lunga data di quadri di cooperazione come quelli sulla connettività e sul commercio e l’industria e ha esortato a guardare ai prossimi 50 anni in cui “continuare a consolidare e rafforzare le basi per nuove aree di cooperazione”. (Fim)