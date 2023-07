Materie prime: Urso, per le miniere autorizzazione a estrarre entro 2 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- "Sarà la Commissione europea a definire quali miniere sono fondamentali per l'autonomia strategica dell'Europa. In quel caso quelle miniere e gli impianti di raffinazione avranno una corsia accelerata: entro due anni massimo le autorizzazioni a estrarre per le miniere, entro un anno massimo l'autorizzazione per fare un impianto di lavorazione". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ad "Agorà estate" su Rai3. "In questo momento in Europa ci vogliono 15 anni, negli Stati Uniti sette e in Cina tre mesi", ha aggiunto.(Rin)