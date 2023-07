Francia: da agosto le bollette dell'elettricità aumenteranno del 10 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal primo agosto in Francia ci sarà un aumento del 10 per cento delle bollette dell'elettricità. Lo riferisce il quotidiano "Les Echos", spiegando che l'aumento riguarderà soprattutto le famiglie e le piccole imprese. La bolletta media annuale, che oggi si attesta a 1.700 euro, passerà a 1.850 euro. Il primo febbraio scorso si era già registrato un aumento del 10 per cento. Nei giorni scorsi il ministro dei Conti pubblici, Gabriel Attal, ha annunciato la conclusione progressiva entro il 2024 dello "scudo tariffario" applicato dal governo per arginare l'aumento dei prezzi energetici. (Frp)