Brexit: euroscettici, governo agisce come "Corea del Nord" per approvare Accordo di Windsor

- Il governo come la Corea del Nord: è questa l'accusa lanciata da diversi euroscettici britannici secondo cui a Downing Street starebbero cercando di pilotare il voto in Parlamento per ottenere l'approvazione dell'accordo di Windsor. L'intesa raggiunta da primo ministro Rishi Sunak e dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen lo scorso febbraio pone fine alle ultime questioni in sospeso relative alla Brexit. Tuttavia, come riferisce il quotidiano "The Telegraph",cinque parlamentari conservatori che minacciavano di votare contro l'accordo sono stati estromessi dalla commissione competente. I parlamentari sono stati rimossi dopo aver espresso preoccupazioni ai capigruppo del governo riguardo l'introduzione di nuovi controlli sulle spedizioni che dal Regno Unito si dirigono in Irlanda del Nord. La rimozione dei cinque parlamentari ha suscitato scalpore tra i membri euroscettici del Parlamento che hanno accusato Downing Street di comportarsi "come la Corea del Nord" nel tentativo di forzare l'approvazione dell'Accordo di Windsor. (Rel)