Ucraina: ministra Esteri tedesca, assicurare Putin alla giustizia

- Il presidente russo, Vladimir Putin, deve essere assicurato alla giustizia perché responsabile della guerra di aggressione mossa dal suo Paese contro l'Ucraina, “crimine primordiale”. È quanto dichiarato dalla ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, durante il discorso che ha tenuto ieri al Consiglio di sicurezza dell'Onu per i 25 anni della Corte penale internazionale (Cpi). L'esponente del governo federale ha aggiunto che il titolare del Cremlino non si ferma neanche davanti ai più deboli, “i bambini”, ma li include brutalmente nella sua guerra di annientamento contro l'ex repubblica sovietica. Baerbock ha quindi chiesto un impegno internazionale per riportare i bambini dell'Ucraina rapiti dalla Russia dai loro genitori. Secondo l'esponente dei Verdi, “l'orrore” dei minori ucraini “deportati è la punta dell'iceberg delle indicibili sofferenze” che il conflitto voluto da Putin ha portato a “tanti bambini in tutto il mondo”. La ministra degli Esteri tedesca ha proseguito: “Da quando ho scoperto questi crimini, non riesco a smettere di immaginare come mi sentirei se questi bambini fossero le mie due figlie”. Per la titolare della diplomazia di Berlino, “quando un aggressore non si ferma nemmeno ai bambini, la tragedia si trasforma in una terribile disumanità”. (segue) (Geb)