Ucraina: ministra Esteri tedesca, assicurare Putin alla giustizia (2)

- Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, Baerbock ha poi rinnovato la sua proposta di riforma dello Statuto di Roma, che disciplina poteri e competenze della Cpi, affinché il crimine di guerra di aggressione possa essere perseguito senza restrizioni. A tal fine, dovrebbe essere sufficiente che lo Stato aggredito rientri nella giurisdizione della Cpi. Attualmente, soltanto il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite può deferire il caso al tribunale dell'Aja, con Russia e Ucraina che non sono parte dello Statuto di Roma. Come membro permanente del Consiglio di sicurezza dell'Onu, la Russia può porre il veto su tale iniziativa. Intanto, Baerbock ha nuovamente sostenuto la proposta di ritenere le autorità russe responsabili del conflitto nell'ex repubblica sovietica con l'istituzione di un tribunale speciale, fondato sul diritto ucraino. Gli elementi internazionali potrebbero includere una sede all'estero, giudici e pubblici ministeri internazionali e una risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite a sostegno. (Geb)