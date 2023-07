Cina-Usa: inviato clima Kerry incontra Wang Yi a Pechino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inviato presidenziale per il clima degli Stati Uniti, John Kerry, ha sollecitato la Cina a ridurre la sua dipendenza dal carbone, durante l'incontro avuto ieri a Pechino con l'omologo cinese Xie Zhenhua. Lo riferiscono i media statunitensi, secondo cui il colloquio tra i due funzionari si è concentrato anche sulla riduzione delle emissioni di gas serra come il metano e la CO2. L'incontro - il primo facci a faccia approfondito sul clima tra i funzionari dei due primi Paesi per emissioni di gas serra - si è tenuto nell'ambito di una visita ufficiale di quattro giorni dell'inviato statunitense in Cina, che si concluderà domani. Gli scambi bilaterali tra Stati Uniti e Cina sul tema del cambiamento climatico si erano interrotti ad agosto dello scorso anno, dopo la visita dell'allora presidente della Camera Usa Nancy Pelosi a Taiwan. La Cina è il maggior produttore e consumatore mondiale di carbone e sta costruendo nuove centrali termoelettriche alimentate da quel combustibile fossile, pur aumentando al contempo gli investimenti nelle fonti rinnovabili. Kerry è il terzo funzionario statunitense di alto livello a visitare la Cina nell'arco delle ultime settimane, dopo il segretario di Stato Antony Blinken e la segretaria del Tesoro Janet Yellen. (Cip)