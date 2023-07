Thailandia: elezione premier, Pita ottiene nuovo attestato di sostegno dai partiti alleati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione del voto a camere congiunte del 13 luglio, forte del sostegno di otto forze politiche che controllano complessivamente 312 seggi su 500 alla Camera, Pita non è riuscito a ottenere i 376 voti parlamentari necessari per diventare capo del governo. Complessivamente sono stati espressi 324 voti in suo favore e 182 contrari, con 199 astensioni. Al momento Pita è l’unico candidato alla carica di primo ministro. Il suo partito, Phak Kao Klai, dopo l'elezione del 14 maggio ha intrapreso negoziati per la formazione di un nuovo governo di coalizione con altre formazioni politiche e ha firmato un’intesa di massima per la costituzione di una coalizione di governo con altri sette partiti di opposizione. Il candidato premier ha dovuto rispondere a critiche e attacchi durante la sessione parlamentare di mercoledì e si trova in una condizione precaria: la sua eleggibilità è stata impugnata dalla Commissione elettorale, che proprio il 13 luglio ha deciso di deferire il caso alla Corte costituzionale. Sul piano politico, invece, il leader progressista ha dovuto difendere i suoi piani di riforma dell'articolo 112 del Codice penale: la cosiddetta legge sulla lesa maestà, che prevede l'arresto e pesanti sanzioni per chi critichi il re della Thailandia, la regina o altre figure di primo piano della gerarchia reale. (segue) (Fim)