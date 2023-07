Thailandia: elezione premier, Pita ottiene nuovo attestato di sostegno dai partiti alleati (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riforma della legge figura in cima alle promesse elettorali di Phak Kao Klai, e il partito ha già presentato un emendamento che limiterebbe alla sola famiglia reale la possibilità di sporgere denunce sulla base dell'articolo 112, e ne ridurrebbe significativamente le sanzioni. La riforma è ritenuta però inaccettabile dai partiti conservatori, e persino da alcuni partiti che hanno stretto un accordo di coalizione con Phak Kao Klai: tra questi Bhumjaithai (Orgoglio thai), terzo alle elezioni, che ieri ha ribadito l'intenzione di non sostenere Pita se perseguirà l’obiettivo di riformare le norme sulla lesa maestà. Inoltre, negli ultimi giorni alcuni senatori che si erano inizialmente detti disposti a sostenere la candidatura di Pita hanno ritrattato la loro posizione, dopo l'avvio dell’indagine della Commissione elettorale a carico del leader progressista, accusato di aver detenuto una partecipazione in una società dei media in contrasto coi dettami della Costituzione. (segue) (Fim)