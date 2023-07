Ucraina: Odessa colpita da droni russi 24 ore dopo l'attacco al ponte di Crimea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La città costiera di Odessa, nell'Ucraina meridionale, è stata colpita da droni russi nelle prime ore di oggi, meno di 24 ore dopo l'attacco sferrato dall'Ucraina contro il ponte di Crimea. Lo riferisce l'emittente televisiva statunitense "Cnn", che riporta la testimonianza diretta di suoi inviati sul campo: l'allarme e i sistemi antiaerei di Odessa si sono attivati attorno alle 2 di stamattina, ora locale, e la città è stata scossa da almeno quattro esplosioni, apparentemente localizzate nell'area del porto. Gli inviati della "Cnn" non sono stati in grado di verificare con precisione i siti colpiti, e se i droni russi siano andati effettivamente a segno. Un portavoce dell'amministrazione militare cittadini, Serhiy Bratchuik, ha confermato su Telegram che la difesa antiaerea è "al lavoro" per respingere un attacco. Oleh Kiper, capo dell'amministrazione militare regionale, ha dichiarato che le forze russe hanno colpito la città con droni suicidi. Nelle scorse ore un funzionario di sicurezza ucraino anonimo ha confermato alla "Cnn" che l'attacco di ieri contro il ponte di Crimea, che collega la penisola al territorio russo, è stato sferrato dalle forze ucraine. Il ministro della Trasformazione digitale ucraino, Mykhailo Fedorov, ha successivamente confermato su Telegram che il ponte è stato colpito da "droni navali". L'attacco è risultato nella morte di due persone e nel ferimento di una 14enne. La Russia ha annunciato poche ore più tardi il ritiro dall'accordo per il transito del grano ucraino attraverso il Mar Nero, e ha minacciato rappresaglie contro l'Ucraina. (Was)