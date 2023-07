Iraq: rafforzata sicurezza presso sedi partiti politici dopo gli attacchi compiuti a Najaf

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Baghdad e in diversi governatorati dell’Iraq, le autorità hanno disposto un rafforzamento delle misure di sicurezza presso le sedi dei patiti politici del Paese. Lo hanno riferito fonti vicine alle forze di sicurezza irachene all’agenzia di stampa “Shafaq”, spiegando che tale decisione decisione è giunta a seguito degli attacchi armati subiti dalle sedi di tre partiti politici a Najaf, nel centro-sud del Paese, all’alba di ieri. Vi sarebbero informazioni, infatti, circa i “piani di gruppi intenzionati a incendiare le sedi del partito islamico sciita Dawa, oggi, per poi dirigersi verso la sede centrale dello stesso partito, a Baghdad”. Secondo le stesse fonti, vi sarebbe una “mobilitazione” contro questa forza politica e, sulle mura esterne dell’ufficio di un candidato di Dawa al Consiglio provinciale di Baghdad, sarebbe comparsa la scritta “chiuso per ordine dei figli di Mohammed al Sadr”, fondatore ideologico del partito, acclamato dalla buona parte della comunità sciita d’Iraq, dopo la rivoluzione islamica del 1979 in Iran, come l’ “ayatollah Khomeini iracheno”. All’alba di ieri, inoltre, “uomini armati non identificati” avevano aperto il fuoco con “fucili di medio calibro e lanciagranate Rpg” contro le sedi di tre partiti politici, quella dell’Organizzazione Badr a Kufa, quella di Ansar Allah al Awfiya a Najaf e quella di Asaib Ahl al Haqq, nella stessa città. Nell’attacco alla sede dell’Organizzazione Badr era rimasto ferito un sorvegliante dell’edificio. (segue) (Irb)