Iraq: rafforzata sicurezza presso sedi partiti politici dopo gli attacchi compiuti a Najaf (2)

- Gli autori degli attacchi non sono stati identificati, ma questi episodi avvengono in un contesto di tensione crescente tra il partito Dawa, guidato dall’ex premier iracheno, Nuri al Maliki, e il movimento del predicatore islamico sciita Moqtada al Sadr, guida di un movimento sciita un tempo alleato a Dawa, ma di tendenze nazionaliste, quindi ostile all’influenza iraniana nel Paese. Il 16 luglio, Al Maliki, dopo gli attacchi del giorno precedente contro le sedi di Dawa in diversi governatorati del centro-sud, aveva definito questi atti come “pratiche spiacevoli, che favoriscono i nemici dell’Iraq e i nemici della corrente sadrista e non sono nell’interesse del popolo iracheno”. Gli attacchi contro le sedi di Dawa erano avvenuti dopo le accuse lanciate via Facebook da Hassan al Athari, uno dei principali esponenti del movimento sadrista, contro il partito di Al Maliki, che, a suo dire, avrebbe suggerito l’ipotesi che vi siano stati legami tra il predicatore sciita Sadiq al Sadr (padre di Moqtada al Sadr) e l’ex presidente iracheno Saddam Hussein. Quanto agli attacchi contro le sedi dell’Organizzazione Badr, in molti sospettano che quest’ultima sia entrata in rotta di collisione con il movimento sadrista per i suoi legami ideologici con l’Iran. Sia il 15 luglio, sia ieri, infatti, le sedi dell’Organizzazione Badr sono state attaccate nello stesso arco temporale in cui avvenivano gli attacchi contro le sedi di Dawa. (Irb)