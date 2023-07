Iran-Oman: incontro tra ministri degli Esteri, focus su iniziativa per fine guerra in Yemen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Repubblica islamica dell’Iran, Hossein Amirabdollahian, ha ricevuto, ieri, a Teheran, l’omologo del Sultanato dell’Oman, Badr al Busaidi, con il quale ha discusso della possibilità di organizzare, su iniziativa iraniana, una riunione dei Paesi del Golfo sulla situazione in Yemen. Lo ha riferito il quotidiano panarabo “Al Araby al Jadeed”. I due capi della diplomazia, inoltre, hanno discusso delle modalità per rafforzare la cooperazione bilaterale tra Teheran e Mascate, in particolare sulle principali questioni regionali e internazionali. Al Busaidi, inoltre, ha definito possibile il raggiungimento di un accordo commerciale con l’Iran, sottolineando che tale intesa sarebbe in linea con la “politica di buon vicinato” del Sultanato. Amirabdollahian, da parte sua, ha ringraziato l’omologo omanita per il suo impegno nella mediazione con gli Stati Uniti, per favorire la conclusione di un nuovo accordo sul programma nucleare della Repubblica islamica, che ponga fine al regime delle sanzioni. Per questo, secondo il portale di informazione “Al Bawaba”, la visita di Al Busaidi a Teheran è stata un’occasione per sancire un “impegno costruttivo congiunto” dei due Paesi, anche per contribuire a porre fine al conflitto in Yemen. Durante i colloqui con il ministro degli Esteri omanita, inoltre, il capo della diplomazia iraniana ha fatto riferimento alla recente controversia con la Russia, a causa di una dichiarazione congiunta con il Consiglio di cooperazione del Golfo (Ccg), che includeva il sostegno all’iniziativa degli Emirati Arabi Uniti per avviare negoziati sulla sovranità sulle isole di Grande Tunb, Piccola Tunb e Abu Musa. Sulla questione, infatti, per Teheran non esistono trattative, in quanto le tre isole apparterrebbero alla Repubblica islamica, che le aveva occupate il 30 novembre 1971, qualche giorno prima della fondazione degli Emirati Arabi Uniti, avvenuta a dicembre dello stesso anno. “L’Iran non sarà gentile con nessuno per quanto riguarda la sua integrità territoriale”, ha dichiarato Amirabdollahian, definendo “non sufficienti” le spiegazioni di Mosca sulla dichiarazione congiunta con il Ccg. Nella stessa giornata di ieri, inoltre, il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Nasser Kanaani, aveva affermato che “la sovranità dell’Iran sulle tre isole non è negoziabile e noi rifiutiamo l’ingerenza di qualunque attore a tal riguardo”. Kanaani, infatti, ha annunciato che Teheran ha inviato una protesta ufficiale, ieri, al governo russo, sottolineando che “il rispetto della sovranità e dell’integrità territoriale dei Paesi è un principio riconosciuto dal diritto internazionale”. Per questo motivo, a proposito del conflitto in Ucraina, Amirabdollahian ha dichiarato che la Repubblica islamica “insiste sulla preservazione dell’integrità territoriale dell’Ucraina, sulla fine della guerra e sulla ricerca di una soluzione politica”. (Res)