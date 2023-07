Emirati-Giappone: visita premier Kishida ad Abu Dhabi per sviluppare partenariato strategico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, si è recato, ieri, in visita ufficiale ad Abu Dhabi, dove ha incontrato il presidente degli Emirati Arabi Uniti, Mohammed bin Zayed al Nahyan. Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa emiratina “Wam”, i due hanno assistito alla stipula di sei accordi e protocolli di intesa volti a sviluppare il “partenariato strategico globale” tra Tokyo e Abu Dhabi. Un primo accordo è stato siglato dal ministero del Cambiamento climatico e dell’ambiente degli Emirati e dal ministero giapponese dell’Agricoltura, delle foreste e della pesca. Dei due memorandum, invece, uno riguarda la cooperazione tra il ministero emiratino dell’Istruzione e il ministero dell’Istruzione, della cultura, dello sport, della scienza e della tecnologia, mentre il secondo, riguardante le attività spaziali a fini pacifici, è stato stipulato dall’Agenzia spaziale emiratina e da diverse istituzioni nipponiche, tra le quali il ministero dell’Economia, del commercio e dell’industria. Quest’ultimo dicastero, inoltre, ha firmato una “dichiarazione di intenti congiunta” con il ministero dell’Industria e delle tecnologie avanzate degli Emirati, che prevede la messa in opera di un programma in materia di sicurezza energetica e industriale. Un terzo memorandum, inoltre, è stato siglato dal ministero dell’Economia degli Emirati e dal ministero giapponese delle Terre, delle infrastrutture, dei trasporti e del turismo. Kishida e Mohammed bin Zayed, inoltre, hanno annunciato la firma di 23 memorandum e accordi tra agenzie a istituzioni del settore pubblico e privato dei due Paesi, in particolare nel campo delle energie rinnovabili, della sanità, della ricerca aerospaziale, della tecnologia e dell’ambiente, oltre che nell’ambito dei trasporti, delle infrastrutture e dell’industria. Infine, i due hanno firmato una dichiarazione congiunta sull’“azione climatica”, ossia sull’impegno nell’arginare gli effetti del cambiamento climatico, tentando al contempo di combatterne le cause. Il quotidiano emiratino “Gulf Today” sottolinea l’importanza dell’incontro di ieri tra Kishida e Mohammed bin Zayed, ricordando che dal 2020 al 2022 il volume degli scambi commerciali tra i due Paesi nei settori non petroliferi ha raggiunto il valore di oltre 954 milioni di dollari. (Res)