Giappone-Francia: prima esercitazione aerea congiunta in programma la prossima settimana (2)

- Il primo ministro del Giappone Fumio Kishida e il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, hanno adottato la scorsa settimana un nuovo documento di cooperazione che definisce le aree di cooperazione formale tra Tokyo e l'alleanza negli anni a venire, riconoscendo di fatto la Cina e la Russia come minacce alla sicurezza comune. L'accordo è stato approvato in occasione di un incontro tra Kishida e Stoltenberg a margine del vertice Nato in corso a Vilnius, in Lituania, durante il quale il segretario generale ha dichiarato che "nessun partner è più vicino alla Nato del Giappone". Fonti di sicurezza europee e giapponesi citate dal quotidiano "Nikkei" avevano già anticipato che il nuovo "programma di partenariato adattati individualmente (Itpp)" prevede 16 differenti aree di cooperazione e tre obiettivi strategici: "rafforzare il dialogo, potenziare l'interoperabilità tra le forze armate e consolidare la resilienza". (segue) (Git)