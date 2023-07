Qatar-Francia: incontro a Doha tra ministro della Difesa Lecornu e l’emiro Al Thani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Il ministro della Difesa della Francia, Sébastien Lecornu, accompagnato da una delegazione, ha incontrato, ieri, a Doha, l’emiro del Qatar, Tamim bin Hamad al Thani, e il primo ministro e ministro degli Esteri, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim al Thani. Lo ha riferito l’agenzia di stampa qatariota “Qna”, aggiungendo che, durante gli incontri, si è discusso dei diversi aspetti della cooperazione bilaterale tra i due Paesi e delle modalità per rafforzarla e svilupparla, in particolare in ambito militare e nell’industria degli armamenti. Durante i colloqui, inoltre, sono state affrontate le principali questioni regionali e internazionali di interesse comune. Il ministro della Difesa francese, quindi, ha visitato la base aerea di Dukhan/Tamim, dove si trovano i caccia Dassault Rafale, che Doha ha acquistato da Parigi. (Res)