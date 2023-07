Imprese: trasporto marittimo, Yusen adotta nuova tecnologia di riduzione consumi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso dei trasporti marittimi giapponese Yusen diventerà la prima compagnia al mondo del settore a dotare le sue navi da carico alimentate a Gnl di una nuova tecnologia per la riduzione dei consumi. I nuovo sistemi a rapporto di compressione variabile (Vcr) verranno installati su due grandi navi porta rinfuse costruite da Oshima Shipbuilding che verranno consegnate a Yusen nel 2025, e andranno a equipaggiare successivamente altre navi della flotta aziendale. Il sistema Vcr migliorerà del 3 per cento l'efficienza dei consumi delle navi a Gnl, e del 6 per cento quella delle navi alimentate a gasolio. Le due navi assemblate da Oshima Shipbuilding avranno una capacità di carico massima di 95 mila tonnellate, e in futuro potranno essere convertite per l'alimentazione ad ammoniaca. (Git)