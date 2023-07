Arabia Saudita-Turchia: visita presidente Erdogan a Gedda, firmati accordi di cooperazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Del resto, come ha riferito il quotidiano saudita “Saudi Gazette”, il ministro dell’Investimento saudita ha ricordato che finora 390 imprese private turche stanno investendo nel mercato del Regno, mentre le aziende saudite che investono in Turchia sono 1.140. Lo scorso anno, inoltre, il volume degli scambi commerciali tra i due Paesi ha r aggiunto 6,5 miliardi di dollari, mentre solo nel primo semestre di quest’anno ha già toccato quota 3,4 miliardi di dollari. In generale, il commercio tra la Turchia e i Paesi del Golfo, negli ultimi 20 anni, ha registrato un consistente aumento del proprio valore, passando da 1,6 miliardi di dollari a 22 miliardi di dollari. “La Turchia avrà grandi opportunità di investimento nei settori della difesa e delle infrastrutture nei tre Paesi (Arabia Saudita, Qatar ed Emirati Arabi Uniti)”, ha dichiarato ieri Erdogan, “e questi Paesi avranno l’opportunità di acquistare partecipazioni in Turchia”. Come riferisce “Arab News”, Aylin Unver Noi, professore presso l’Università di Halic a Istanbul, ha affermato che fattori come gli Accordi di Abramo, il cambio di governo negli Stati Uniti, l'accordo di Al Ula del 2021 (con il quale il Consiglio di cooperazione del Golfo ha posto fine all’isolamento del Qatar), l’impatto economico della pandemia di COVID-19, la guerra in Ucraina e il sisma nel sud-est della Turchia hanno tutti contribuito al recente miglioramento delle relazioni. “Esplorare nuovi partenariati economici è un fattore determinante di questa nuova politica estera”, ha dichiarato Noi ad “Arab News”. “Il mese scorso, la compagnia saudita Aramco ha incontrato 80 appaltatori turchi per discutere di potenziali progetti del valore di 50 miliardi di dollari in Arabia Saudita". (Res)