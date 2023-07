Qatar-Giappone: premier Kishida atteso oggi a Doha in visita ufficiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, dopo la sua visita ufficiale in Arabia Saudita e negli Emirati Arabi Uniti, si recherà oggi a Doha, in Qatar, nella sua prima visita nel Paese dall’assunzione della sua carica. Lo ha riferito il quotidiano qatariota “Gulf Times”, secondo il quale la visita ha come obiettivo il rafforzamento delle relazioni bilaterali tra Giappone e Qatar, sviluppandone il potenziale. In un’intervista, Kishida ha definito il Qatar come un “partner importante”, affermando che “i due Paesi hanno costantemente sviluppato le loro relazioni, non solo nel settore energetico, ma in vari altri campi”. Per questo, ha aggiunto, la visita in Qatar sarà “una grande opportunità” per rafforzare tale cooperazione. “Per molti anni, un approvvigionamento stabile di gas naturale liquefatto (gnl) e petrolio dal Qatar ha sostenuto la crescita economica del Giappone” ha dichiarato Kishida, aggiungendo che “dagli anni '90, le aziende giapponesi hanno contribuito alla costruzione su larga scala di impianti di gnl in Qatar”. Il premier giapponese, inoltre, ha riaffermato l'apprezzamento di Tokyo per la generosa assistenza del Qatar dopo il terremoto dell’11 marzo 2011, che includeva un'ulteriore fornitura di 4 milioni di tonnellate di gnl e di 100 milioni di dollari di fondi di sostegno. Kishida ha sottolineato, inoltre, che il governo del Qatar ha fornito al Giappone un sostegno significativo in diverse situazioni, inclusa l'evacuazione dei cittadini giapponesi e del personale locale dall'Afghanistan e la cooperazione di Qatar Airways nel rimpatrio dei cittadini giapponesi dalla Russia, sottolineando che questi gesti simboleggiano la profonda amicizia tra i due Paesi. (Res)