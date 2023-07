Difesa: Crosetto, passo avanti per piena attuazione legge su associazioni a carattere sindacale tra militari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- "Oggi è stato fatto un ulteriore passo avanti verso la piena attuazione della legge in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari". Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, al termine del Consiglio dei ministri che ha approvato, in sede preliminare, l'inserimento nel codice dell'ordinamento militare del riconoscimento dell'esercizio della libertà sindacale al personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, e la conseguente possibilità di costituire Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari (Apcsm). Il provvedimento, inoltre, modifica altre disposizioni legislative in materia di rappresentanza militare, prevedendo l'attribuzione alle Apcsm, allorché rappresentative a livello nazionale, delle competenze e delle funzioni prima riconosciute agli Organi della rappresentanza militare. All'ordine del giorno del Consiglio dei ministri è arrivata anche la revisione dello Strumento militare nazionale. (segue) (Res)