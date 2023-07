Brasile: vicepresidente Alckmin, l'economia avanza nonostante tassi di interesse "scandalosi"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia del Brasile avanza come dimostrato dai numerosi fattori positivi che compongono lo scenario, nonostante i tassi di interesse di riferimento siano "scandalosi". Lo ha detto il vicepresidente e ministro dello Sviluppo, industria, commercio e servizi, Geraldo Alckmin, nel corso di un evento presso il ministero degli Esteri. "Inflazione in calo, cambio con il dollaro competitivo, riforma fiscale approvata. Ciò che resta per completare il quadro è una riduzione dei scandalosi tassi di interesse di riferimento. Solo allora riusciremo a creare più posti di lavoro", ha detto. Il vicepresidente è intervenuto dopo la diffusione questa mattina da parte della Bc dell'Indice di attività economica (Ibc-Br) considerato un'anticipazione dei risultati del Prodotto interno lordo (Pil) del Paese, che ha mostrato una contrazione del 2 per cento su mese. Si tratta del secondo più intenso calo per il mese di maggio delle serie storiche iniziate nel 2003 dopo la contrazione del 3,6 del 2021. Tuttavia, sull'anno l'attività economica segna una crescita del 2,15 per cento, nei primi 5 mesi dell'anno mostra un'espansione del 3,61 per cento, mentre negli ultimi 12 mesi fino a maggio l'indice registra un aumento del 3,43 per cento. (segue) (Brb)