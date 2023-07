Thailandia: elezione premier, Pita ottiene nuovo attestato di sostegno dai partiti alleati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'alleanza di otto formazioni politiche coalizzatisi attorno al partito Phak Kao Klai (Andiamo avanti), vincitore delle ultime elezioni generali in Thailandia, ha ribadito oggi il sostegno della candidatura a primo ministro del leader di quel partito, Pita Limjaroenrat, nonostante la bocciatura subita dal parlamento la scorsa settimana. I leader degli otto partiti hanno tenuto un incontro a Bangkok stamattina: al termine dell'incontro, Pita si è detto convinto che il Senato non possa bloccare la sua elezione a primo ministro in occasione del secondo voto parlamentare, in programma domani, 19 luglio. Nei giorni scorsi il leader progressista ha dichiarato che ritirerà la propria candidatura per la guida del governo se dovesse mancare nuovamente l'obiettivo di conquistare la maggioranza in parlamento. "Se dovesse essere chiaro che Andiamo avanti non ha alcuna possibilità di formare un governo, sono pronto a farmi da parte e a consentire che sia il secondo partito con più voti (Pheu Thai) ad assumere la responsabilità di formare una coalizione", ha dichiarato Pita in un video messaggio pubblicato sui suoi canali social. Parole che fanno crescere l'attesa per il voto di domani, il secondo dopo quello del 13 luglio. Il leader progressista gode di una solida maggioranza alla Camera dei rappresentanti, espressione del voto popolare e composta da 500 seggi, ma non al Senato, di nomina delle forze armate e composta da 250 seggi. (segue) (Fim)