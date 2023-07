Forza Italia: Tajani, non esiste altro presidente al di fuori di Berlusconi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non esiste un altro leader, un altro presidente di Forza Italia (FI), al di fuori di Berlusconi. Lo ha detto il segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, intervenendo a “Zona bianca”. “Noi dobbiamo solo cercare di raccogliere la sua eredità e lavorare insieme per far sì che FI sia la pietra angolare della politica italiana”, ha detto Tajani.(Res)