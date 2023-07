© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inflazione non si combatte come fa la Bce, aumentare i tassi d’interesse è stato un errore gravissimo. Lo ha detto il segretario nazionale di Forza Italia (FI) e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenendo a “Zona bianca”. L’inflazione in Italia e in Europa “non è provocata dalla crescita come negli Stati Uniti ma dal costo delle materie prime a causa della guerra in Ucraina”, ha osservato Tajani.(Res)