Russia: Casa Bianca dopo attacco sul ponte di Kerch, la Crimea è territorio ucraino

- Gli Stati Uniti non dicono alle autorità ucraine cosa possono o non possono fare mentre difendono il proprio Paese e i cittadini dall’aggressione russa. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Gli Stati Uniti non sono a favore di attacchi ucraini in territorio russo, ma la Crimea è Ucraina”, ha detto, precisando che al momento le autorità Usa non sono nella condizione di attribuire il recente attacco contro il ponte di Kerch. (Was)