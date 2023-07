Medio Oriente: Usa inviano F-35 e F-16 nella regione dopo tensioni nello stretto di Hormuz

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, ha disposto l’invio di caccia F-35 e F-16 in Medio Oriente, insieme al cacciatorpediniere Uss Thomas Hudner, in risposta alle “attività destabilizzanti” dell’Iran nello stretto di Hormuz. Lo ha confermato la vice portavoce del Pentagono, Sabrina Singh, durante un briefing con la stampa. “In risposta agli ultimi, preoccupanti avvenimenti nello stretto di Hormuz, il segretario ha disposto l’invio del cacciatorpediniere Uss Thomas Hudner, insieme ad aerei da combattimento F-35 e F-16, nella giurisdizione del Comando centrale statunitense, per proteggere i nostri interessi e garantire la libertà di navigazione nella regione”, ha detto. La misura arriva dopo due diversi incidenti avvenuti nelle ultime settimane, durante i quali la Marina iraniana ha tentato di sequestrare veicoli commerciali durante la navigazione nello stretto di Hormuz e nel golfo dell’Oman. (Was)