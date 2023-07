Farnesina: Cirielli presiede riunione Comitato per Azione umanitaria contro mine antipersona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice ministro degli Esteri Edmondo Cirielli ha aperto questa mattina alla Farnesina la 26ma riunione del Comitato nazionale per l’Azione umanitaria contro le Mine Antipersona (Cnauma), un organismo informale istituito dalla legge 29 ottobre 1997, n. 374 sulle “Norme per la messa al bando delle mine anti-persona”. Vi hanno preso parte, come di consueto, rappresentanti dello Stato maggiore della Difesa e delle agenzie e organizzazioni della società civile coinvolte nello sminamento umanitario: Aics, Campagna italiana contro le mine, Croce Rossa Italiana, Archivio Disarmo, Associazione nazionale vittime civili di guerra, Associazione italiana imprese di bonifica, Ceia S.p.A, Associazione per la cooperazione e il Sostegno umanitario, Associazione nazionale reduci prigionia. È stata sottolineata la preoccupazione per l’uso indiscriminato delle mine antipersona e delle munizioni a grappolo (“cluster munition”) nei conflitti ed è stato ribadito il forte impegno dell’Italia per l’universalizzazione e la piena attuazione delle relative Convenzioni internazionali di Ottawa e di Oslo. Durante la riunione è stato ribadito l’impegno dell’Italia a contribuire all’azione della comunità internazionale per lo sminamento in più aree geografiche, e ad attuare programmi e azioni di prevenzione, bonifica umanitaria, assistenza alle vittime ed educazione al rischio.(Com)