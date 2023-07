Egitto: 13 vittime per il crollo di un edificio residenziale al Cairo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tredici persone sono morte nel crollo di un edificio di 5 piani nella zona di Hadayek al Qobba al Cairo, e solo una persona è sopravvissuta. Il motivo del crollo è dovuto ad un illecito commesso dal proprietario del primo piano dell'immobile che, senza autorizzazione, mediante l'abbattimento di uno dei muri interni ha causato la tragedia. Lo ha reso noto il governatorato del Cairo in una nota. Secondo i dati diffusi dal Centro egiziano per il diritto alla casa, ci sono circa 1,4 milioni di proprietà fatiscenti nel Paese nordafricano. In particolare, Il Cairo è in cima alla lista delle città egiziane con la più alta percentuale di immobili che stanno per crollare e che il governo ha deciso di demolire. (Cae)