Difesa: Crosetto, passo avanti per piena attuazione legge su associazioni a carattere sindacale tra militari (2)

- "Oggi abbiamo iniziato un percorso di rinnovamento e di adeguamento che consentirà di arrestare gli effetti della riduzione di personale sugli organici di Esercito, Marina militare e Aeronautica militare, incompatibili con gli accresciuti impegni nazionali ed internazionali dello strumento militare" ha affermato il ministro Crosetto. Il provvedimento delinea il passaggio dal modello "professionale" a 150 mila unità al modello a 160 mila unità a decorrere dal primo gennaio 2034 e consente di rimodulare gli organici delle Forze armate, calibrandoli secondo le nuove esigenze funzionali. Il provvedimento consentirà di incrementare le professionalità ad alta e altissima specializzazione in servizio permanente quali medici, personale delle professioni sanitarie, tecnici di laboratorio, ingegneri, genieri, logisti dei trasporti e dei materiali, informatici e commissari. L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto è realizzato entro limiti di spesa compatibili con i risparmi conseguiti a seguito dell'attuazione del processo di revisione dello Strumento militare. (Res)