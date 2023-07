Usa: Georgia, Corte suprema respinge richieste di Trump, inchiesta su interferenze elettorali continuerà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte suprema della Georgia ha respinto le richieste avanzate dagli avvocati di Donald Trump per porre fine alle indagini del gran giurì e della procuratrice distrettuale Fani Willis sulle interferenze elettorali dell’ex presidente degli Stati Uniti e dei suoi alleati nello Stato, nel 2020. La sentenza è arrivata poche settimane prima dell’emissione di possibili accuse penali nei confronti di Trump da parte della procuratrice, che potrebbero arrivare prima della fine dell’estate. La Corte ha scritto che lo staff legale dell’ex presidente non è riuscito a dimostrare che il caso “rappresenta una di quelle rare circostanze in cui è possibile scavalcare i tribunali di grado inferiore”, respingendo così la petizione. (Was)