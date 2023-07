Usa: Repubblicani minacciano di accusare direttore Fbi Wray di oltraggio al Congresso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato repubblicano Jim Jordan, presidente della commissione Giustizia della Camera dei rappresentanti Usa, ha minacciato di accusare formalmente di oltraggio al Congresso il direttore del Federal Bureau of Investigation (Fbi), Christopher Wray, imputando all'agenzia di aver ignorato almeno due richieste formali di accesso agli atti da parte della Camera. "Le scriviamo per informarla che se l'Fbi non migliorerà sostanzialmente la propria compliance, la commissione passerà all'azione , incluso l'avvio di procedure per l'oltraggio al Congresso", afferma una lettera inviata da Jordan a Wray e rilanciata dalla stampa Usa. La commissione Giustizia ha fissato al 25 luglio il termine a disposizione dell'Fbi per ottemperare alle richieste. I documenti richiesti dalla Camera includono le accuse dettagliate riguardo le presunte attività di traffico d'influenze della famiglia del presidente Joe Biden, che secondo i Repubblicani proverebbero il coinvolgimento del presidente in attività illecite. L'Fbi ha rifiutato sinora di divulgare i documenti ai parlamentari, sostenendo che nel farlo verrebbe messa a rischio l'incolumità dell'informatore che ha formulato le accuse. A febbraio la commissione presieduta da Jordan aveva formulato un'altra richiesta di accesso agli atti nei confronti dell'Fbi e dei dipartimenti di Giustizia ed Istruzione in merito al presunto ricorso dell'amministrazione Biden all'Fbi contro i genitori di orientamento conservatore che contestano le dirigenze scolastiche per l'adozione di programmi formativi progressisti. (Was)