Usa-Israele: Casa Bianca, incontro Biden-Netanyahu sarà prima della fine dell’anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Casa Bianca ha confermato che Stati Uniti e Israele stanno lavorando per organizzare un incontro tra il presidente Joe Biden e il primo ministro Benjamin Netanyahu, che “dovrebbe avere luogo prima della fine dell’anno”. Il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, ha detto durante un briefing con la stampa che Biden ha “ribadito il sostegno statunitense alla difesa di Israele, condannando i recenti attacchi terroristici contro i cittadini israeliani”. Durante la telefonata, ha aggiunto, i due leader hanno discusso il contrasto alle azioni destabilizzanti dell’Iran, la necessità di garantire la stabilità in Cisgiordania e il processo di integrazione in Medio Oriente. (Was)