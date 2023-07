Berlusconi: Casellati, contro mafiosi rese permanente 41 bis e aggredì loro patrimoni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"So distinguere, da editore, la qualità e l'obiettività che sono anche il segreto del successo di un'iniziativa imprenditoriale come Agenzia Nova" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- "Ho un grande rispetto per i magistrati che si battono tutti i giorni anche a rischio della loro vita nella lotta contro la criminalità organizzata. Quella lotta che Silvio Berlusconi abbracciò appieno quando rese permanente il carcere duro, il 41 bis, per i mafiosi e aggredì i loro patrimoni nella convinzione che la grande disponibilità economica di cui fruivano potesse continuare ad alimentare la malavita. E la migliore testimonianza la offrono due parlamentari, figlie di vittime illustri della mafia, Caterina Chinnici e Rita Dalla Chiesa. Ora le parole di Marina Berlusconi non rappresentano solo una mozione degli affetti, la giusta difesa dell'onorabilità del padre, ma anche un richiamo forte ai principi dello Stato di diritto di fronte a plurime archiviazioni". Lo scrive su Twitter Elisabetta Casellati, senatrice di Forza Italia e ministro per le Riforme istituzionali. (Rin)