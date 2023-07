Usa-Cina: Casa Bianca su attacchi hacker, competizione va gestita in maniera responsabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La competizione tra Stati Uniti e Cina deve essere gestita in maniera responsabile. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. Rispondendo ad una domanda sui recenti attacchi hacker contro diverse organizzazioni governative statunitensi, che sarebbero parte di una campagna di spionaggio cinese, l’ammiraglio ha detto che “se anche questi hacker fossero cinesi, un singolo episodio non può portare alla distruzione di un rapporto bilaterale così cruciale”. (Was)