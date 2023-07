Russia: Borrell, con blocco iniziativa grano Cremlino responsabile interruzione consegne cereali nel mondo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ora tutto questo è a rischio. La Russia continua ad usare il cibo come arma": con la rescissione degli accordi, precisa l'Alto rappresentante Ue, "la Russia blocca da sola una delle principali rotte di esportazione di cereali per il consumo umano dall'Ucraina ed è l'unica responsabile dell'interruzione delle consegne di cereali in tutto il mondo e dell'inflazione dei prezzi alimentari a livello globale. L'Ue esorta la Russia a riconsiderare la sua decisione e a riprendere immediatamente l'attuazione dell'Iniziativa sui cereali del Mar Nero", prosegue Borrell nel comunicato stampa. "L'Ue non risparmierà gli sforzi per continuare a sostenere la consegna tempestiva e stabile di tutte le merci, in particolare dei prodotti agricoli, ai mercati globali attraverso le corsie di solidarietà Ue-Ucraina e continuerà a collaborare con i Paesi partner colpiti nell'ambito della risposta globale del Team Europe per affrontare l'insicurezza alimentare globale. L'Ue continuerà a sostenere tutti gli sforzi per la ripresa dell'Iniziativa del Mar Nero per i cereali", conclude l'Alto rappresentante Ue. (Beb)