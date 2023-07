Usa-Vaticano: cardinale Zuppi domani alla Casa Bianca, incontrerà Biden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, incontrerà domani alla Casa Bianca il cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo metropolita di Bologna e presidente della Conferenza episcopale italiana. Lo ha annunciato in una nota la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, aggiungendo che il cardinale arriverà a Washington su richiesta di Papa Francesco. Al centro del colloquio ci saranno la guerra in Ucraina e l’assistenza umanitaria alle persone colpite dal conflitto. Particolare attenzione, inoltre, sarà dedicata allo sforzo della Santa Sede per rimpatriare i bambini ucraini deportati dalla Russia. (Was)