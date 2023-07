Economia: Tajani, pace fiscale non è condono

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pace fiscale non equivale a un condono. Lo ha detto il segretario nazionale di Forza Italia (FI) e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenendo a “Zona bianca”. “La proposta della pace fiscale la facemmo quando ancora era in vita il governo Draghi. Ora con la delega fiscale si va in questa direzione, vedremo se si può fare di più”, ha detto Tajani. “Nessun condono, siamo contrari ai condoni, occorre rispettare chi non ha mai evaso”, ha osservato Tajani aggiungendo che “si tratta di aiutare persone” che, pur essendo sempre stati contribuenti corretti, a causa del coronavirus e a causa della guerra si sono trovati in difficoltà.(Res)