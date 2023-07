© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non voglio un salario minimo ma ricco, che si avrà se riparte l’economia. Lo ha detto il segretario nazionale di Forza Italia (FI) e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenendo a “Zona bianca”. “Dobbiamo andare avanti in questa direzione, non livellando in basso ma puntando verso l’alto”, ha osservato Tajani.(Res)