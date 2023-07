Giustizia: Tajani su caso Santanchè, avvisi di garanzia si danno agli imputati e non ai giornali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli avvisi garanzia si danno agli imputati e non ai giornali. Lo ha detto il segretario nazionale di Forza Italia (FI) e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenendo a “Zona bianca” sul caso Santanchè. “Per i contenuti dei procedimenti non tocca a me giudicare. Mi pare profondamente sbagliato e contro la legge informare prima un giornale del diretto interessato”, ha detto Tajani aggiungendo che è “quello che è successo al ministro Santanchè”.(Res)