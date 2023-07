Catania: Ita Airways, domani 6 frequenze aggiuntive da Milano e Roma su Palermo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per minimizzare ulteriormente i disagi per i passeggeri in seguito all’incendio che ha colpito lo scalo di Catania Fontanarossa, Ita Airways comunica che sta lavorando per operare nella giornata di domani sei frequenze aggiuntive con voli dedicati da Milano Linate e Roma Fiumicino sull’aeroporto di Palermo. In un comunicato la compagnia fa sapere che sta valutando di utilizzare anche aeromobili Airbus A330, auspicando il supporto degli operatori di trasporto locali e regionali, al fine di garantire ai passeggeri una adeguata mobilità tra Catania e lo scalo di Palermo. Ita Airways conferma l’attenzione alla Sicilia e alla mobilità dei suoi cittadini, e continua a mettere in campo tutte le misure necessarie a mitigare i disagi. (Res)