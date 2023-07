Russia: Borrell, con blocco iniziativa grano Cremlino responsabile interruzione consegne cereali nel mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea condanna in modo inequivocabile la decisione della Russia di porre fine all'Iniziativa per il grano del Mar Nero. A dirlo, in una nota a nome dell'Unione europea, l'Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell. "Con questa decisione, la Russia sta ulteriormente aggravando la crisi di sicurezza alimentare globale che ha creato con la sua guerra di aggressione contro l'Ucraina e il blocco dei porti marittimi ucraini. La Russia deve smettere di bloccare illegalmente i porti marittimi ucraini e consentire la libertà di navigazione sul Mar Nero", continua la nota. "L'Iniziativa per il grano del Mar Nero è stata fondamentale per garantire l'esportazione del grano ucraino verso i mercati globali, aiutando le popolazioni vulnerabili in difficoltà" e permettendo "l'esportazione sicura di quasi 33 milioni di tonnellate di cereali e prodotti alimentari in 45 Paesi, attraverso oltre mille navi. Anche durante la guerra, l'Ucraina è rimasta il principale fornitore di grano del Programma alimentare mondiale (Wfp) dell'Onu nel 2022, fornendo più della metà dell'approvvigionamento globale di grano del Wfp", prosegue Borrell. (segue) (Beb)