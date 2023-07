Usa: Iowa, giudice sospende divieto all’aborto dopo la sesta settimana di gravidanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un tribunale in Iowa ha sospeso temporaneamente il divieto all’aborto nello Stato dopo la sesta settimana di gravidanza, dopo che la governatrice repubblicana Kim Reynolds ha firmato la legge venerdì scorso. La sentenza del giudice Joseph Seidlin, del tribunale distrettuale della contea di Polk, ha sospeso l’entrata in vigore della legge, che si sarebbe dovuta verificare immediatamente dopo la firma, dopo il ricorso presentato da diverse organizzazioni che sostengono il diritto delle donne ad interrompere volontariamente la gravidanza. (Was)