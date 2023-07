Venezuela: vertice tra vicepresidente e opposizioni a Bruxelles con Macron e Lula

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente del Venezuela, Delcy Rodrguez, e il rappresentante dell'opposizione del Venezuela, Gerardo Blyde si sono incontrati oggi a Bruxelles, a margine del vertice Ue-Celac, nell'ambito dei negoziati per il processo di pacificazione politico del Paese sudamericano. Al vertice, avvenuto per volere dei presidenti francese, Emmanuel Macron, e brasiliano, Luiz Inacio Lula da Silva, hanno partecipato anche i capi di Stato di Colombia, Gustavo Petro, e Argentina, Alberto Fernandez. Lo riferisce la presidenza brasiliana in una nota. I partecipanti "hanno discusso della situazione nel Paese e delle relazioni internazionali del Venezuela". La riunione è durata circa un'ora e mezza. Si tratta del secondo incontro di questo tipo dopo quello organizzato a Parigi lo scorso novembre, nel quadro del Forum per la pace.(Brb)