Brasile: vicepresidente Alckmin, l'economia avanza nonostante tassi di interesse "scandalosi" (2)

- Prima di lui, anche il ministro delle Finanze, Fernando Haddad, aveva criticato le scelte della Banca centrale in tema di tassi di interessi, imputando alle scelte di politica monetaria il rallentamento dell'economia. "Il rallentamento economico previsto dalla Banca centrale (Bc) è molto profondo e dobbiamo stare molto attenti a cosa potrebbe accadere se i tassi di interesse rimanessero superiori al 10 per cento reale all'anno", affermava in una dichiarazione alla stampa. Secondo Haddad "c'è spazio" perché nel corso della prossima riunione il Comitato di politica monetaria della Bc (Copom) tagli il tasso di oltre lo 0,25 per cento annuo. "L'attuale situazione è molto pesante per l'economia", concludeva. La corsa dell'inflazione, costante sin dalla fine del 2020, ha guadagnato ulteriore vigore nel 2021 e, successivamente, nel 2022 a seguito della guerra in Ucraina, ha chiuso il 2021 al 10,06 per cento e il 2022 a 5,79 per cento. Per cercare di contenere la crescita dei prezzi il Comitato di politica monetaria (Copom) ha progressivamente elevato il tasso di interesse di riferimento dell'economia (Selic) dal 2 per cento di agosto 2020 all'attuale 13,75 per cento, confermato nella riunione del 22 giugno. Tuttavia, al termine dell'ultima riunione la maggioranza dei membri del Copom ha annunciato che se l'inflazione dovesse continuare a calare nelle prossime settimane sarà previsto un primo taglio del Selic a partire dalla prossima riunione in programma a inizio agosto. (segue) (Brb)