Nato: Stoltenberg dopo incontro con Meloni, contributi fondamentali dell’Italia all’Alleanza

- Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha ringraziato il presidente del Consiglio Giorgia Meloni per “i contributi fondamentali” dell’Italia all’Alleanza e per il sostegno all’Ucraina. Lo ha reso noto lo stesso Stoltenberg attraverso Twitter. “È stato bello incontrare il primo ministro Giorgia Meloni di nuovo dopo il summit Nato della scorsa settimana. L'ho ringraziata per i contributi chiave dell'Italia alla Nato e per il sostegno incrollabile all'Ucraina. Abbiamo discusso della risposta della Nato alle sfide provenienti da tutte le direzioni, compreso il terrorismo e l'instabilità nel sud”, ha scritto Stoltenberg.(Beb)