Russia: Blinken dopo attacco contro ponte di Kerch, sta a Kiev decidere come difendere il proprio popolo

- Gli Stati Uniti stanno “monitorando attentamente la situazione” dopo la doppia esplosione verificatasi intorno alle tre di questa mattina sul ponte di Kerch, che collega la penisola di Crimea al territorio russo di Krasnodar. Lo ha detto il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, durante una conferenza stampa a Washington. “Al momento non abbiamo dettagli aggiuntivi da divulgare: sta all’Ucraina, in ogni caso, decidere come portare avanti la propria guerra e difendere i propri cittadini”, ha detto. (Was)